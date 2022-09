Jacob Elordi e Cailee Spaeny saranno Elvis e Priscilla nel nuovo film di Sofia Coppola

Sofia Coppola ha deciso che il suo prossimo film dopo On The Rocks sarà Priscilla, adattamento cinematografico del libro “Elvis e io” scritto da Priscilla Beaulieu Presley. Pubblicata nel 1985, l’autobiografia incentrata sulla vita privata di Priscilla ed Elvis divenne un bestseller del New York Times in poco tempo e fu poi tradotta in varie lingue, ottenendo successo in tutto il mondo.

I protagonisti saranno interpretati da Cailee Spaeny e Jacob Elordi. La regista ha incontrato diversi attori prima di affidare il ruolo di Elvis alla star di Euphoria, mentre è sempre stata sicura di volere Spaeny per Priscilla sin dal primo giorno.

A24 distribuirà il film negli Stati Uniti, mentre Vision Distribution si occuperà di quella cinematografica italiana (che poi diventerà un’esclusiva Sky); Stage 6 Films/Sony Pictures International Releasing si occuperanno della distribuzione internazionale.

Coppola tornerà a collaborare con i suoi storici colleghi come il direttore della fotografia Philippe Le Sourd, la costumista Stacey Battat, la montatrice Sarah Flack e la scenografa Tamara Deverell.

