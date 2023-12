Jacob Elordi è il protagonista di due grandi film in uscita: Priscilla di Sofia Coppola e Saltburn di Emerald Fennel.

Racconta l’attore che non è stato facile lavorare per quei due film, soprattutto perché le riprese del primo sono iniziate sole 3 settimane dopo aver finito di girare Saltburn.

Sono stranamente mescolati nella mia testa perché giravo tutto il giorno a Londra e poi tornavo nella mia grotta di Elvis, che era la mia stanza d’hotel.

Aggiunge però che in realtà girare a così breve distanza è stato meglio, nonostante all’inizio pensava fosse impossibile.

Se avessi avuto troppo tempo per preoccuparmi avrei pensato continuamente alla cosa. Dovevo fare l’accento britannico in Saltburn, cosa che ho dovuto perdere velocemente quando sono andato a Memphis. Ma avere solo quelle tre settimane non mi ha dato molto tempo per preoccuparmene.

Nel film di Emerald Fennel in arrivo in streaming su Prime Video il 22 dicembre, Elordi interpreta Felix, uno studente di Oxford, mentre per Sofia Coppola recita nel ruolo di Elvis Presley.

FONTE: THR

