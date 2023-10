Jada Pinkett Smith ha parlato nel corso di un’intervista con People magazine di quanto accaduto la notte degli Oscar 2022, quando dopo una battuta di Chris Rock, Will Smith salì sul palco e schiaffeggiò il comico.

“Non parlo con Chris da allora… se voglio farlo? Ecco cosa voglio: la mia speranza è che si chiariscano tutti i fraintendimenti attorno a tutto questo e che possa esserci pace” ha commentato l’attrice.

Sulla possibilità di essere rimasta offesa dalla battuta di Rock, ha poi spiegato:

Beh, è quello che fanno i comici. Direi che non sono qui per giudicare come le persone decidano di esprimere sé stesse e la loro arte. Posso dire che molte volte sono stata ferita, questo è certo, Chris ha ferito molto i miei sentimenti. Ma in fin dei conti, però, è il rischio che corri quando stai sotto i riflettori.

L’attrice ha spiegato che subito dopo l’accaduto, Rock scese dal palco e andò da lei:

Chris scese dal palco e cercò di scusarsi, disse: “Non volevo ferirti“. Io risposi: “Non posso parlarne adesso, Chris. È la solita vecchia mer*a“. Credevo che fosse ancora una conseguenza degli Oscar 2016.

Nel 2016, ricordiamo, Jada Pinkett Smith protestò pubblicamente contro gli Oscar 2016 appoggiando la controversia #OscarsSoWhite. Rock era il conduttore quell’anno e l’attrice credeva che i suoi commenti contro cerimonia lo avessero offeso:

Credo si sia offeso, io non intendevo ferirlo, non era mia intenzione, ma credo che ci fossero dei fraintendimenti irrisolti. Probabilmente avrei dovuto chiamarlo e chiedergli se andava tutto bene, che se stavo protestando contro gli Oscar, gli auguravo comunque il meglio.

Dopo gli Oscar 2016, i due chiarirono:

Mi chiese scusa e io chiesi scusa a lui. Credevo che fossimo a posto, che avessimo seppellito l’ascia. Non parlammo più fino al 2022.

Ripensando a quella notte, l’attrice ha aggiunto:

Credevo fosse uno scherzo, che fosse tutto programmato. Pensavo: “Impossibile che Will l’abbia veramente colpito“. Quando Will è tornato indietro a sedersi ho capito che non era così.

L’attrice ha concluso precisando che lei e Will Smith sono separati da sette anni, perciò la sera degli Oscar erano già segretamente separati da sei.

