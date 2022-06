C’è una persona che finora non aveva ancora detto una parola su quanto accaduto nella famigerata Notte degli Oscar 2022, quando Will Smith si è alzato e ha tirato uno schiaffo a Chris Rock : quella persona è, ovvero l’oggetto delle battute del presentatore, incentrate sull’aspetto dell’attrice.

Ora Pinkett Smith ha rotto il silenzio in occasione del suo podcast Red Table Talk, in onda su Facebook. Prima di dedicare la puntata proprio all’alopecia, di cui soffono 147 milioni di persone in tutto il mondo “me inclusa,” Smith ha parlato per la prima volta di quanto accaduto il 27 marzo:

Questa è una puntata molto importante dedicata all’alopecia. Considerando ciò che ho passato con la mia salute, e ciò che è accaduto agli Oscar, sono migliaia le persone che mi hanno contattata raccontandomi le loro storie. Sto utilizzando questo momento per dare alla nostra famiglia che soffre di alopecia un’opportunità per parlare di com’è avere questa malattia, e per informare le persone su cosa sia effettivamente l’alopecia. Ora, parlando della Notte degli Oscar: la mia speranza più profonda è che questi due uomini così intelligenti e capaci abbiano l’opportunità di guarire, parlarne e riconciliarsi. Viste le condizioni in cui versa il mondo oggi, abbiamo bisogno di entrambi, e in realtà abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri più che mai. Fino a quel momento, Will e io continueremo a fare ciò che abbiamo fatto negli ultimi 28 anni, e cioè cercare di capire quella cosa chiamata vita insieme. Grazie per avermi ascoltato.

Ricordiamo che dopo le azioni di Will Smith sul palco del Dolby Theatre (dove qualche minuto più tardi ha ritirato l’Oscar come migliore attore), l’Academy lo ha bandito per 10 anni dagli Oscar. Smith ha pubblicato un lungo messaggio di scuse.Fonte: Deadline