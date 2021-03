Da Deadline apprendiamo che la MGM è entrata in fase di negoziazioni per acquistare, il nuovo film d’azione diretto da Sam Hargrave, regista di Tyler Rake, connei panni del protagonista.

Hargrave e Shelby Malone saranno produttori associati assieme ai produttori esecutivi Gyllenhaal e Ryan Cassells.

Combat Control è basato sul bestseller del New York Times intitolato Alone at Dawn, la vera storia del veterano di guerra americano John Chapman (interpretato da Gyllenhaal), messa nero su bianco da Dan Schilling e Lori Chapman Longfritz. Michael Russell Gunn (“Billions”) si è invece occupato di scrivere la sceneggiatura.

La produzione è adesso alla ricerca di un’attrice che interpreti l’altra protagonista, Alexander.

Jake Gyllenhaal ha l’agenda bella piena visto che, dopo aver interpretato Mysterio in Spider-Man: Far From Home, di recente è arrivato sul set di Ambulance di Michael Bay; sarà anche in The Guilty, The Division, Snow Blind e forse anche in Spider-Man: No Way Home.

