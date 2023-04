Nel 2018, in un’intervista con Entertainment Weekly, Jamie Lee Curtis aveva dichiarato di considerarsi la “madrina” di Jake Gyllenhaal, di cui “è amica fin da quando era un ragazzino“. Questo rapporto si è consolidato durante la pandemia, quando l’attore ha vissuto a casa della collega, fresco premio Oscar per Everything Everywhere All at Once. In un’intervista con People, l’attrice ha infatti rivelato:

Ci siamo appena conosciuti. Ha anche vissuto con me durante il Covid per quasi un anno. Lui e Jeanne [Cadieu, modella fidanzata dell’attore] vivevano nella casa accanto alla mia. Quindi c’è stato anche quello. Per un po’. Faceva davvero molto pane a lievitazione naturale. Era molto buono. Quindi canto, recitazione, lievito madre. E ha fatto quella prova in cui si fa la verticale contro il muro, ci si toglie la maglietta e poi la si rimette.

“Mangio ancora il lievito madre“, ha aggiunto Gyllenhaal. “Non ho smesso. Anche se siamo fuori dalla pandemia, continuo a fare il lievito madre“.

Vi ricordiamo che dal 21 aprile è nelle sale statunitensi The Covenant, nuovo film con protagonista Jake Gyllenhaal per la regia di Guy Ritchie. Qui potete vedere il trailer, di seguito la sinossi:

Jake Gyllenhaal veste i panni del sergente John Kinley che durante il suo ultimo servizio in Afghanistan era affiancato dall’interprete locale Ahmed per ispezionare la regione. Quando però la loro unità subisce un’imboscata, Kinley e Ahmed si ritrovano come unici sopravvissuti. Con i combattenti nemici sulle loro tracce, Ahmed rischia la propria vita per portare un ferito Kinley per chilometri in un terreno inospitale. Tornato sul suolo americano Kinley scopre che Ahmed e la sua famiglia non hanno ottenuto il lasciapassare per venire in America come era stato loro promesso. Determinato a proteggere il suo amico, Kinley torna nella zona di guerra per recuperare lui e la sua famiglia prima che le milizie locali li raggiungano.

FONTE: People

