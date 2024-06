Il noto cantante inglese James Blunt si trovava all’Hay Festival di Hay-on-Wye, in Galles, per promuovere la sua autobiografia. Nell’occasione (via THR), ha avuto modo di parlare di Carrie Fisher, sua cara amica con cui aveva vissuto mentre era al lavoro sul suo album d’esordio, Back to Bedlam, del 2004. L’artista, in particolare, ha rivelato di aver visto l’attrice il giorno prima del suo decesso, avvenuto nel dicembre 2016, e ha raccontato come quest’ultima si sentiva.

Ecco le sue parole:

Ero con lei il giorno prima che morisse, quando era venuta a casa mia. Aveva maltrattato il suo corpo e aveva appena ottenuto la possibilità di apparire ancora come principessa Leia in un nuovo film di Star Wars. Quindi era davvero su di giri e positiva, ma le avevano fatto molta pressione perché fosse magra. Ha parlato delle difficoltà che le donne incontrano nell’industria, di come agli uomini sia permesso invecchiare, mentre alle donne non è certo permesso nel cinema e nella televisione. Ha ricominciato a drogarsi e quando è salita sull’aereo si era già uccisa. Dicono che si sia trattato di un’insufficienza cardiaca di qualche tipo, ma aveva preso abbastanza droghe per una bella festa.

Ricordiamo che l’attrice aveva ripreso il suo celebre personaggio in Star Wars: Il risveglio della forza e, prima di morire, aveva finito le riprese di Gli ultimi Jedi, uscito nel 2017. Nel dicembre 2016, era scomparsa a causa di due arresti cardiaci, il primo avvenuto sul volo Londra – Los Angeles. Un rapporto tossicologico aveva rilevato che nel suo corpo si trovavano cocaina, eroina, MDMA e metadone, ma non è stato possibile stabilire se l’utilizzo di droghe abbia contribuito concretamente al decesso. Al tempo, sua figlia, Billie Lourd, aveva rilasciato una dichiarazione a People Magazine:

Mia madre ha combattuto contro la dipendenza dalle droghe e la malattia mentale per tutta la vita. Alla fine, ci è morta. In tutte le sue opere ha sempre parlato apertamente dello stigma sociale che circonda queste malattie. Parlava della vergogna che tormenta le persone e le loro famiglie quando devono affrontare queste malattie. So che mia mamma voleva che la sua morte incoraggiasse le persone ad aprirsi e parlare delle proprie battaglie. Cercate aiuto, combattete affinché siano stanziati fondi governativi per programmi dedicati alla malattia mentale. La vergogna e lo stigma sociale sono nemici del progresso verso le soluzioni e, alla fine, una cura. Ti voglio bene Momby.

Cosa ne pensate delle rivelazioni di James Blunt su Carrie Fisher? Lasciate un commento!

