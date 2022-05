Chi erediterà la licenza di uccidere da Daniel Craig come nuovo? Una domanda, questa, che si ripropone a cadenza più o meno regolare sulle testate d’intrattenimento e di cinema di tutto il mondo fin da quanto è stato reso noto che No time to die sarebbe stato l’ultimo film di Daniel Craig nei panni di James Bond.

Barbara Broccoli, la produttrice del franchise, è tornata a ribadire, dalle pagine di Variety, che si tratta di un processo che richiederà ancora un po di tempo.

Ci vorrà un po’ di tempo. È una decisione molto importante. Non si tratta solo di fare i casting per una parte. Si tratta di dover interamente ripensare la direzione che vogliamo intraprendere. E, ora come ora, sono qui per celebrare uno dei più grandi attori in attività, Daniel Craig.

No time to die di Cary Fukunaga ha incassato ben 774 milioni di dollari al box office globale nonostante la pandemia. La pellicola è, come abbiamo scritto qualche riga più in sù, l’ultima interpretata da Daniel Craig che ha vestito i panni della leggendaria spia nata dalla penna di Ian Fleming sin dal 2006, anno di uscita di Casino Royale, il film di Martin Campbell che ha rilanciato la saga di James Bond dopo le pellicole interpretate da Pierce Brosnan. Vi ricordiamo che tutti i film del franchise saranno disponibili in streaming su Prime Video (per un periodo di tempo limitato) a partire dal prossimo 13 maggio.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!