In un’intervista con The Guardian, Charles Dance ha rivelato perché aveva deciso di non sostenere il provino per il ruolo di James Bond. L’attore, noto soprattutto come Lord Tywin in Game of Thrones, era in lizza per la parte dopo l’addio di Roger Moore nel 1985, ma ha deciso di rinunciare preventivamente, seguendo il consiglio del suo agente. Ecco le sue parole:

Naturalmente non ho rifiutato James Bond! È successo che il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto: “Ti invito a non farlo. Pensa a come ti sentiresti se non ottenessi [la parte]. La tua carriera ne uscirebbe distrutta“. Probabilmente aveva ragione. Se l’avessi ottenuta, probabilmente avrei mandato tutto a p*ttane.

Prima del provino mai sostenuto, Dance aveva debuttato sul grande schermo proprio in un film della saga di 007 con Roger Moore: parliamo di Solo per i tuoi occhi, uscito nel 1981. Qui ha interpretato Claus, uno degli scagnozzi del villain della pellicola, Il contrabbandiere greco Aris Kristatos (Julian Glover).

Vi ricordiamo che, dopo l’addio di Daniel Craig, da mesi le indiscrezioni vedono Aaron Taylor-Johnson in cima alle preferenze dei Broccoli come nuovo James Bond. Di recente, per cercare di calmare le acque, la storica produttrice della saga di James Bond, Barbara Broccoli, ha smentito categoricamente la cosa (ECCO TUTTI I DETTAGLI). L’ultimo film della saga, No Time To Die. è uscito nelle sale di tutto il mondo nel settembre 2021. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

