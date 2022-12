James Bond: Daniel Craig commenta i rumour su Aaron Taylor-Johnson nuovo 007

L’anno scorso abbiamo visto l’ultimo James Bond interpretato da Daniel Craig, No Time to Die, e già da prima che il film uscisse nei cinema le chiacchiere e le indiscrezioni su chi potrebbe essere ingaggiato dalla EON e dalla Mgm come nuovo 007 si sono fatte sostanzialmente incessanti.

L’ultima, in ordine di tempo, risale a circa un mese fa e vede Aaron Taylor-Johnson come frontunner per l’ambito ruolo.

Chiacchierando con Josh Horowitz in un appuntamento dal vivo dell’Happy, sad, confused podcast, Daniel Craig ha potuto commentare il tutto spiegando che:

Non presto attenzione alla cosa. Per me è solo rumore. Non vado su internet, non ho un account social media o come cavolo si chiama. Ma sarò in prima fila quando dovrò vedere il nuovo Bond!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

