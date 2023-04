Abbiamo già capito da tempo che il nuovo James Bond non sarà interpretato da un attore troppo giovane perché colui che verrà scelto per l’ambìto e importante ruolo dovrà essere credibile nei panni di una spia che ha già una certa esperienza dalla sua.

Un concetto che, durante un’intervista con Radio Times, è stato ribadito anche dalla storica direttrice del casting della saga, Debbie McWilliams (lavora al franchise fin dal 1981).

McWilliams, parlando dei criteri su cui si basa la scelta di James Bond, spiega:

Quando abbiamo cominciato, c’era un’atmosfera leggermente differente. Abbiamo preso in considerazione un sacco di giovani attori che, però, erano carenti in quanto a gravitas. Non avevano l’esperienza, non avevano la capacità mentale necessaria a quella che non può essere ridotta alla semplice assunzione di un ruolo, dato che si tratta di accettare un’enorme responsabilità. Per questo abbiamo rimosso quell’idea e ricominciato da capo.