È passato poco più di un mese dalla formalizzazione dell’acquisizione della MGM da parte di Amazon , e così ecco che anche in Italia vediamo i primi risultati di questo storico accordo: dal 13 maggio, infatti, tutti i 25 film ufficiali della saga di James Bond (più) si aggiungono, per un periodo limitato, al catalogo Prime Video in streaming . Sarà quindi possibile vedere, all’interno della James Bond Collection, l’intera serie di pellicole daal più recente No Time to Die

I film della collezione sono:

No Time To Die Spectre Skyfall Quantum of Solace Casino Royale La morte può attendere Il mondo non basta Il domani non muore mai GoldenEye 007- Vendetta privata 007 – Zona pericolo 007 – Bersaglio mobile Mai dire mai Octopussy – Operazione piovra Solo per i tuoi occhi Moonraker – Operazione spazio La spia che mi amava Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro Agente 007 – Vivi e lascia morire Agente 007 – Una cascata di diamanti Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà Agente 007 – Si vive solo due volte Agente 007 – Thunderball: operazione tuono Agente 007 – Missione Goldfinger Agente 007, dalla Russia con amore Licenza di uccidere

Ricordiamo che recentemente Amazon ha annunciato 007’s Road to a Million, un reality show ispirato a James Bond. In attesa dell’OK all’acquisizione della MGM, il colosso del commercio online aveva rassicurato Barbara Broccoli della EON Productions sul fatto che i film della saga di James Bond continueranno a uscire in esclusiva al cinema e non arriveranno direttamente su Prime Video come temuto da alcuni: gli incassi di No Time to Die dopotutto dimostrano che il pubblico è ancora interessato a recarsi in sala per questi film.

Intanto prosegue la ricerca del nuovo volto di 007 dopo l’addio di Daniel Craig.