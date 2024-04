Henry Cavill è probabilmente l’attore che il pubblico più desidererebbe vedere nei panni del nuovo James Bond. Dopo che Daniel Craig è uscito di scena nel 2021 con No time to die, è tempo di trovare qualcun altro. Ancora però sembra non esserci stata una scelta ufficiale.

Cavill non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare l’agente 007 più famoso di sempre. Aveva anche sostenuto dei provini nel 2006, prima che scegliessero Craig. Durante un’intervista al The Rich Eisen Show, Cavill ha risposto alla domanda se pensa ci sia ancora una possibilità per lui di interpretare Bond.

Non ho idea. Tutto ciò di cui dispongo sono le voci. Le stesse informazioni che hai tu. Forse sono troppo vecchio ora, forse no. Dipende da Barbara Broccoli e Mike Wilson e vedremo quali sono i loro piani.

Aaron Taylor-Johnson, Cillian Murphy, Idris Elba, Taron Egerton, i nomi dei possibili agenti 007 si sprecano. E voi chi vorreste vedere al servizio di Sua Maestà? Fatecelo sapere in un commento!

