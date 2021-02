Dopo la sua apparizione nel film di James Bond, i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson proposero adi partecipare a uno spin-off sul suo personaggio,

L’attrice fu ovviamente d’accordo a cogliere la palla al balzo, ma prima del via libera i due produttori dovevano avere l’ok della MGM. Le cose non andarono come sperato visto che lo studio non accolse con favore l’idea di spendere 80 milioni di dollari.

Come raccontato da Berry l’anno scorso:

Fu una grande delusione. Era presto. Nessuno era pronto a investire quella somma su una star d’azione donna e nera. Non erano convinti del suo valore, all’epoca era così.

Il “no” spinse l’attrice ad accettare Catwoman:

La gente mi diceva: “Non puoi farlo. Hai appena vinto un Oscar”. Visto che non ero riuscita a fare il film di Jinx, pensai: “Questa è un’ottima occasione per una donna di colore nei panni di una supereroina. Perché no?”.

Lo staff di 001 in LA è riuscito a mettere le mani su una sceneggiatura dell’8 luglio 2003 scritta da Neal Purvis e da Robert Wade e ha cominciato a descriverne su Twitter tutta la storia.

Nella storia, Jinx è un’orfana che ha perso i genitori a causa dell’esplosione di una bomba. Dopo esser passata sotto l’ala protettiva della spia Damien Falco, Jinx cresce e inizia a lavorare per la Rand Corporation. Resta a stretto contatto con Falco e alla fine acconsente a fare un lavoro per lui.

