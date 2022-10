James Bond: Park Chan-wook è disponibile a dirigere un film della saga

In un’intervista video con Deadline, il regista coreano Park Chan-wook (Oldboy) si è dichiarato disponibile a dirigere un film della saga di James Bond, raccontando come questi siano stati fondamentali per la sua carriera. Ecco le sue parole

Sarebbe divertente [dirigere un film di 007]. Ma non sono sicuro che le persone che lo guardano si divertirebbero tanto quanto io mi divertirei a fare il film. Chi ha visto il mio ultimo film [Decision To Leave, ndr] potrebbe stentare a crederci, ma credo che tutto sia iniziato con un film di James Bond. All’epoca frequentavo la scuola elementare. Credo si trattasse forse di Moonraker, ma sicuramente era un film di Roger Moore. Mi sono appassionato molto a quel film e mi divertivo a immaginare diverse storie nella mia testa quando ero a casa da solo.

A quel tempo la Corea era una società militare totalitaria, quindi non permetteva a tutti, o permetteva solo a determinate persone, di viaggiare fuori dal Paese. Per questo, credo, mi piaceva particolarmente immaginarmi in un luogo esotico, interagire con persone di razze diverse e vivere avventure divertenti. Quindi, queste trappole e le armi folli realizzate con tecnologie ed effetti speciali e i modi ingegnosi per sfuggirvi, avevo in testa storie molto dettagliate e fantasiose su come sarebbe potuto accadere [di usarli]. Era talmente dettagliato che immaginavo anche il posizionamento o il movimento della macchina da presa che riprendeva quelle situazioni. E credo che quello sia stato il mio primo storyboard in testa, anche se non l’ho disegnato.

Vi ricordiamo che al momento il casting per il nuovo 007, dopo l’addio di Daniel Craig, non è ancora iniziato. Recentemente, Michael G.Wilson e Barbara Broccoli, i due boss della EON productions, la storica casa di produzione della saga di 007 fondata dal loro padre Albert R. Broccoli, avevano spiegato che la loro necessità è trovare una star in grado di prendere un impegno che durerà – almeno – dieci anni. In questo articolo le loro dichiarazioni.

