In una recente intervista con il Telegraph, l’autore di James Bond Charlie Higson, scrittore dei romanzi sul giovane 007, ha parlato del prossimo volto che interpreterà il celebre agente.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di Taron Egerton, Idris Elba, Tom Hardy, Rege-Jean Page e Aaron Taylor-Johnson, ma stando a Higson i nomi che sono circolati sono già stati scartati dai piani alti.

“Non appena i giornali dicono che questo e quello sono in considerazione per essere il prossimo James Bond, sai già che non lo saranno, perché sono stati respinti“.

Durante un’intervista con il Sunday Times, Higson ha ammesso una certa delusione per l’ultimo capitolo No Time to Die, come vi abbiamo racontato qui.

Cosa ne pensate delle parole di Higson su James Bond? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate