L’avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond si è conclusa lo scorso anno con No time to die, il kolossal diretto da Cary Fukunaga che, dopo svriati rinvii e a dispetto della pandemia, è comunque riuscito a incassare ben 774 milioni di dollari.

Al momento non ci sono indicazioni di sorta su chi sarà l’erede di Daniel Craig come nuovo James Bond ma una cosa è sicura, per lo meno stando a quello che ha dichiarato la produttrice della saga, Barbara Broccoli: il prossimo film del franchise di 007 sarà una completa reinvenzione dell’iconico personaggio nato dalla penna di Ian Fleming.

In una recentissima dichiarazione fatta a un evento londinese ha spiegato che:

Nessuno ha fretta. Stiamo lavorando per capire dove andare a parare con lui, ne stiamo parlando. Non c’è una sceneggiatura e non potremmo neanche averne una fino a che non decideremo chi approcciare col prossimo film perché si tratterà di una completa reinvenzione di James Bond. Lo stiamo reinventando da capo e questa cosa richiede tempo. Direi che le riprese del nuovo film distano almeno un paio di anni.

Fonte: Deadline