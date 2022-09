James Bond: secondo Sam Mendes il prossimo film dovrebbe essere diretto da una donna

No Time To Die

Il futuro della saga di James Bond è ancora avvolto nel mistero perché né la Mgm né, tantomeno, la famiglia Broccoli hanno comunicato chi sarà a ereditare il testimone del personaggio dopo Daniel Craig in un nuovo lungometraggio della saga che, chiaramente, non è neanche stato annunciato.

In un’intervista rilasciata per la promozione della sua nuova pellicola, Empire of light (GUARDA IL TRAILER), Sam Mendes, che ha diretto ben due pellicole del franchise, Skyfall e Spectre, ha parlato brevemente della sua esperienza con 007 aggiungendo che, secondo lui, il regista del prossimo film dovrebbe essere una donna.

Commentando un suo improbabile ritorno dietro alla macchina da presa di un film di James Bond, ridendo, spiega:

Non credo che mi vogliano di nuovo. È stata un’esperienza incredibile da fare in quello specifico momento della mia vita e non avrei potuto chiedere di meglio. Ho visto il mondo sotto una luce differente. Ma lavorare a pellicole come quelle è più un lavoro da ingegnere che da regista. È come tirare su un’impalcatura che serve a edificare un mondo intero ed è sfiancante, per certi versi.

Poi, commentando l’ipotetico futuro del brand, continua dicendo che Bond deve evolvere così come sta facendo il genere stesso dei film d’azione:

Non invidio affatto Barbara Broccoli che deve dare un seguito ai cinque film di Daniel Craig. Ha dato nuova linfa al franchise, ma è un franchise talmente imponente che può essere davvero complicato per un giovane attore che si ritrova al suo interno. Mi spiego meglio: credo che l’attore che interpreta Bond debba evolvere così come il regista. Credo che sarebbe grandioso vedere una donna alla regia di un film di James Bond. Sarebbe meraviglioso.

