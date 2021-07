No Time To Die

LEGGI ANCHE – James Bond: il regista di GoldenEye e Casino Royale non è preoccupato per il futuro del franchise sotto Amazon

Il franchise disi trova, indubbiamente, in una situazione molto peculiare. A fine settembre uscirà in sala, la pellicola di Cary Fukunaga che sarebbe dovuta arrivare in sala nella primavera del 2020 per poi ritrovarsi a essere il primo blockbuster di peso a venir rimandato a data da destinarsi a causa della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina. Il film segnerà la fine di un’epoca, quella di. L’attore passerà poi il testimone a un erede che, al momento, non è ancora noto.

Ma c’è di più. Qualche settimana fa è arrivata l’ufficialità dell’acquisto della MGM da parte di Amazon, una transazione che, per otto miliardi e mezzo di dollari, ha portato nelle mani del colosso di Seattle le tante property dell’ex major, tra le quali James Bond, franchise dove, in ogni caso, la EON Productions della famiglia Broccoli continuerà a esercitare un enorme controllo. La famiglia Broccoli ha l’ultima parola nella strategia creativa, di promozione e distribuzione dei film di James Bond detenendo il 50% del marchio.

Insomma, questa seconda parte del 2021 sarà molto importante per James Bond e il suo futuro. Una questione che è stata toccata brevemente proprio da Barbara Broccoli e il suo fratellastro Michael Wilson che, dalle pagine del New York Times (via RadioTimes), dicono:

Mike e Pam, i boss della MGM, sanno che ci troviamo ad un punto critico e che il prosieguo del successo della serie di James Bond dipende da noi, dal riuscire a ottenere la giusta iterazione con il nuovo corso e ci daranno tutto il supporto necessario per farlo. La nostra speranza è che Amazon consenta a Mike e Pam di continuare a guidare la MGM senza ostacoli.

Il prossimo film di James Bond, No time to die, sarà nei cinema italiani a partire dal 30 settembre.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.