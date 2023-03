James Bond, Taron Egerton non sarà il nuovo 007: “Credo abbiano già qualcuno e non sono io”

Taron Egerton (Kingsman, Rocketman), nel corso di un’intervista rilasciata a Total Film, ha messo a tacere le voci che lo indicavano come candidato a ereditare la parte di James Bond dopo Daniel Craig.

L’attore, nel momento in cui il tema scappa fuori durante la chiacchierata col magazine, spiega:

Credo abbiano già qualcuno e non sono io. Non ho mai fatto parte di questa conversazione. Non ho neanche mai incontrato i produttori, i Broccoli. Che non hanno mai chiesto di me. Non sono mai stato una delle persone che stavano prendendo in esame e non credo neanche di essere la persona giusta per la parte. Ritengo ci siano candidati molto, molto, molto meglio di me. Ma sarei un membro del pubblico estremamente disposto a vederlo. Sono film decisamente brillanti.

Da mesi, le indiscrezioni vedono Aaron Taylor-Johnson in cima alle preferenze dei Broccoli come nuovo James Bond. Di recente, per cercare di calmare le acque, la storica produttrice della saga di James Bond, Barbara Broccoli, ha smentito categoricamente la cosa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Anche se non vedremo mai Taron Egerton nei panni di James Bond, lo ritroveremo, molto probabilmente, in quelli di Eggsy in Kingsman 3 che, come spiegato dall’attore qualche giorno fa, potrebbe effettivamente diventare realtà:

Se dovessimo tornare e se dovessi interpretare ancora Eggsy, una cosa che potrebbe accadere a quanto pare, sarebbe interessante sapere cosa può fare alla sua testa lo stare in quel mondo per dieci anni, assistere a come sua cambiato. Scoprire com’è diventato un Kingsman come lui a 35 anni visto che non è più un ragazzino.

FONTE: Total Film via Games Radar