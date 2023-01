James Cameron conferma che Avatar 2 è un successo e farà tutti i sequel: “Non posso tirarmi indietro”

È durante l’episodio di questa settimana di Who’s Talking to Chris Wallace su HBO Max che James Cameron riconosce quello che ormai è sotto gli occhi di tutti: Avatar: la via dell’acqua è un successo commerciale, e ora il regista non può più tirarsi indietro su realizzare gli altri sequel!

Qualche giorno fa vi abbiamo spiegato nel dettaglio qual è la vera cifra che il film avrebbe dovuto raccogliere per superare il cosiddetto “punto di pareggio” con i soli incassi cinematografici: si tratta di un miliardo e mezzo di dollari, e questo numero è stato raggiunto proprio in settimana. Un’evidenza riconosciuta dallo stesso Cameron (che ha registrato l’episodio qualche giorno fa):

Sembra che con lo slancio al box-office che il film sta avendo in questo momento, il punto di pareggio verrà raggiunto in questi giorni, quindi mi sa che non posso più tirarmi indietro, dovrò fare questi altri sequel!

Ricordiamo che Avatar 3 è già stato girato e attualmente ha una data d’uscita fissata per dicembre 2024. Gli altri sequel non hanno ancora ricevuto il via libera ufficiale, e sebbene siano fissati per il 2026 e il 2028 in realtà potrebbero slittare. Ma Cameron, a questo punto, è pronto a dedicarsi a essi anima e corpo:

A questo punto so cosa farò nei prossimi sei o sette anni. Il punto è che… andrà tutto bene. Sono sicuro che a breve discuteremo con i capi della Disney dei piani per proseguire il franchise dopo Avatar 3, che abbiamo già girato – abbiamo già realizzato il performance capture e girato le scene in live action, siamo già in post-produzione avanzata per creare tutta la magia in CGI. E poi Avatar 4 e 5 sono già scritti. Abbiamo anche girato alcune scene di Avatar 4. Abbiamo un franchise avviato, a questo punto. Abbiamo iniziato una saga che potremo sviluppare nell’arco di vari film.

Cameron ha anche commentato le speculazioni sul fatto che ad Avatar 2 servissero 2 miliardi di dollari per andare in attivo, speculazioni basate su frasi che poi ha corretto:

Vorrei chiarire il fatto che non ho mai detto una cifra specifica. Ho detto che avrebbe dovuto registrare uno degli incassi più alti della storia del cinema, e qualcun altro ha desunto un numero, che poi i media hanno ripreso. Ma quella cifra è molto più bassa in realtà.

E la cifra, appunto, è di circa un miliardo e mezzo di dollari tenendo conto che tra budget di produzione, marketing e distribuzione Avatar 2 sarà costato intorno ai 600 milioni di dollari, e che gli incassi cinesi non possono essere presi in considerazione perché vengono trattenuti per la maggior parte dalla stessa Cina.

