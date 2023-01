James Cameron ammette: il suo discorso agli Oscar per Titanic è stato imbarazzante

Nel corso del tempo, abbiamo imparato che James Cameron è una persona molto diretta e non si nasconde mai dietro a un dito quando si tratta di esprimere un’opinione su un dato tema. Ed è così anche quando si tratta di riflettere su questioni che hanno a che fare con lui stesso tanto che, in una recente intervista con la CNN, James Cameron ha ammesso senza mezzi termini che il discorso con cui ha accettato l’Oscar per la Miglior Regia vinto per Titanic durante la 70a edizione della Notte degli Oscar è stato decisamente imbarazzante.

Il regista e produttore, accomiatandosi dal pubblico, pronunciò le seguenti parole:

Mamma, papà, non c’è davvero una maniera adeguata per riuscire a esprimere quello che sto provando ora come ora. Il mio cuore è pieno da scoppiare e posso solo dire “Sono il re del mondo!”.

Una citazione, quella finale, che arrivava direttamente da un’iconica scena di Titanic.

Qua sotto trovate il video presente sul canale YouTube ufficiale degli Oscar:

Riflettendo oggi sull’exploit, lo definisce senza indugio come “cringe”, imbarazzante:

Stavo cercando di esprimere la gioia e l’eccitazione che provavo per quel film e il momento più gioioso per il personaggio di Leonardo DiCaprio nella pellicola è quando si sente completamente libero sulla prua della nave. Ma ho imparato che non devi citare il tuo stesso film all’Academy perché diventa qualcosa d’imbarazzante. È come presupporre che tu non abbia vinto con un margine ristretto, ma perché tutte le persone sedute fra il pubblico al Kodak Theatre hanno visto e amato Titanic. Non sapremo mai i termini numerici della nostra vittoria, ma potrebbe benissimo non essere stata una vittoria schiacciante. Mi sono beccato critiche per 25 anni a causa di quel discorso! Devi fare attenzione a quello che dici nel tuo discorso di accettazione. Io e Sally Field abbiamo un gruppo di auto aiuto per questo.

Nel 1985, vincendo il suo secondo Oscar per Le stagioni del cuore, Sally Field si esibì nel “modesto” discorso che trovate qua sotto:

FONTE: CNN