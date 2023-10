Durante la presentazione di The Abyss in 4K al Beyond Fest, James Cameron ha parlato dei film di fantascienza che l’hanno segnato e che hanno influenzato il suo film.

“Credo che chiunque amasse il cinema all’epoca, parliamo di 34 anni fa, riusciva a notare il DNA di altri film, da Incontri ravvicinati ai film della Guerra fredda, perciò ovviamente ho avuto diverse fonti di ispirazione. Ma quello che spicca su tutti è Ultimatum alla Terra” ha spiegato il regista.

Sul film in bianco e nero di Robert Wise del 1951 ha poi aggiunto:

Ha avuto un profondo impatto su di me da ragazzino, ho sempre voluto realizzare una versione mia ambientata sott’acqua perché sono sempre stato affascinato dal mondo sottomarino.

