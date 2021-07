LEGGI ANCHE – Arnold Schwarzenegger sulla volta che quasi traumatizzò sua figlia sul set di Terminator 2

Oggi si festeggiano i 30 anni di, la leggendaria pellicola scritta e diretta da. Il primo luglio del 1991 si è difatti tenuta la premiere californiana del lungometraggio che sarebbe poi uscito a dicembre nei cinema dello stivale.

Il film di James Cameron è universalmente riconosciuto come uno dei capolavori del cinema e figura in svariate liste dell’American film Institute. Occupa il 77º posto della lista AFI’s 100 Years… 100 Thrills, il 48° nell’AFI’s 100 Years… 100 Heroes and Villains, mentre la celeberrima citazione di Schwarzenegger “Hasta la vista, baby” è al 76º posto della lista AFI’s 100 Years… 100 Movie Quotes. In aggiunta a queste, nel 2008, si piazza come ottavo miglior film di fantascienza di nella AFI’s 10 Top 10.

In una recente chiacchierata fatta con The Ringer in occasione della ricorrenza, James Cameron rivela di aver concepito la storia di Terminator 2 e la figura di John Connor mentre era fatto di Ecstasy:

Ricordo che, tempo fa, ero seduto, sballato di Ecstasy, a scrivere delle note per Terminator ed ero colpito da quel verso di quella canzone di Sting, “Spero che anche i russi amino i loro bambini”. Ricordo di aver pensato “Sai cosa? L’idea di una guerra nucleare è così antitetica all’idea della vita stessa”. Ed è così che mi è venuta in mente l’idea del ragazzino.

La canzone cui fa riferimento James Cameron è “Russians”, singolo pubblicato il 1º novembre 1985 come quarto estratto dal primo album in studio The Dream of the Blue Turtles e riflette le preoccupazioni del tempo in materia di corsa agli armamenti nucleari in America e Russia.

Qua sotto il video, diretto dal fotografo Anton Corbijn:

Terminator 2, la sinossi del film di James Cameron:

Terminator è questa volta incaricato di difendere John Connor dall’attacco terrificante di un modello più sofisticato di robot, il letale T-1000, capace come una gelatina di scomporsi e di ricomporsi in mille guise, assumendo le fattezze altrui al semplice contatto, di estroflettere micidiali lame, di celarsi furbescamente appiattendosi sui pavimenti, di passare attraverso sbarre con irrisoria facilità. Difficile il compito del terminator “buono”, che deve subito salvare il ragazzo da un camion che, guidato dal T-1000, sta per distruggere la sua moto. Deve poi aiutarlo a liberare la madre dal manicomio criminale dove l’hanno rinchiusa. Sarah ha tentato di far saltare la fabbrica di computer da cui uscirà lo Skynet, il sistema di autodifesa che si attiverà spontaneamente il 29 agosto 1997, per distruggere il mondo in un olocausto nucleare per poi dominarlo con cyborg da lui stesso prodotti. Sfuggiti per l’ennesima volta al micidiale killer che ha assunto fattezze di un poliziotto, i tre si rifugiano nel New Mexico dove s’armano.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!