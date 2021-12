Era la fine di novembre del 2018, le pandemie le avevamo conosciute solo attraverso i libri di storia e i film eprometteva a tutti noi che, in tempi “relativamente brevi” avrebbe lavorato ai transfer in alta definizione di The Abyss e True Lies , pellicole disponibili solo a definizione standard.

Ora il filmmaker può dire di aver parzialmente mantenuto la parola data. In una chiacchierata fatta con Space, James Cameron ha difatti spiegato di aver portato a termine un paio di mesi fa i lavori sul transfer 4k di The Abyss, il suo film uscito nel 1989 e interpretato da Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Biehn, e che prossimamente sarà possibile vederlo in tale formato sia in streaming – presumibilmente su Disney+ visto che fa parte del catalogo 20Th Century Fox – che su supporto fisico.

Abbiamo finito il transfer che ho voluto fare personalmente perché al tempo il direttore della fotografia, Mikael Salomon, fece un lavoro straordinario. Una fotografia di livello davvero altissimo. Accadeva prima che iniziassi a dire la mia in termini d’illuminazione e chiedere al direttore della fotografia di fare certe cose. All’epoca, componevo con la macchina da presa e sceglievo le lenti, ma lasciavo a lui le decisioni sull’illuminazione. Ha fatto un lavoro eccelso su quel film che apprezzo oggi più di quanto feci al tempo mentre ci stavamo lavorando.

Poi James Cameron aggiunge:

Vorrei anche sottolineare che il primo giorno delle riprese esaminò i giornalieri delle riprese per verificare l’illuminazione subacquea e poi andò a prendere delle lezioni d’immersione. È tornato il lunedì successivo come peggior subacqueo del mondo ma aveva letteralmente reinventato l’illuminazione sotto l’acqua. Optò per l’illuminazione indiretta e fece fare a tutti delle cose che non erano semplicemente al di fuori dalla nostra zona di comfort, ma che proprio nessuno aveva mai pensato prima. All’improvviso, le inquadrature subacquee erano al livello di quelle in superficie.

A questo punto, restiamo in attesa anche del nuovo transfer di True Lies…

