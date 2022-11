James Cameron spiega perché decise di non ricostruire il Titanic a grandezza naturale nel 1996

In una recente intervista con GQ, James Cameron ha parlato delle riprese di Titanic e della volta che penso di far ricostruire il Titanic a grandezza naturale per le riprese.

Il motivo per cui non se ne fece nulla era soltanto pratico:

Parlammo seriamente di andare in un cantiere navale in Polonia e costruire il Titanic. Dissi: “Ok, ottimo, perciò possono costruirci un Titanic a 10 milioni di dollari?“. “Ora, se la facciamo affondare, quanti ciak abbiamo?”, “Ehm, uno“. E se avessi voluto un altro ciak? Non so se mi spiego… Così decidemmo di non costruire il Titanic come nave vera e propria.

Ricordiamo che in occasione del 25° anniversario, Titanic di James Cameron tornerà sul grande schermo a febbraio 2023. L’edizione che sarà proposta nei cinema sarà una nuova versione rimasterizzata in 3D 4K HDR e in HFR.