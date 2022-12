James Cameron parla delle sfide del cinema alle prese con il COVID e lo streaming

Come vi abbiamo detto ieri, James Cameron non ha potuto partecipare alla premiere americana di Avatar: la via dell’acqua (LEGGI LA RECENSIONE) perché, al ritorno dalla tappa giapponese del press-tour, è risultato positivo al COVID.

Le sue condizioni di salute sono, fortunatamente, buone e gli hanno consentito di tenere comunque fede ai vari impegni stampa presenti nella sua agenda che sono stati ovviamente condotti da remoto. E nell’intervista che ha rilasciato a Deadline si è parlato proprio della ripresa del cinema in sala tanto in relazione alla pandemia quanto alla concorrenza agguerrita che, durante i vari lockdown, è stata fatta dalle piattaforme streaming:

A parte il tuo incidente di percorso col COVID, cosa significa, per te, il fatto di giocare una parte nell’aiutare a far sì che gli spettatori possano mettere la pandemia nello specchietto retrovisore?

Beh, non è una cosa che supereremo più di quanto si superi l’influenza. Sarà sempre in giro. Troverà un posto nelle nostre vite e impareremo ad andare avanti. Le persone stanno tornando agli eventi sportivi, ai concerti, al cinema, si sta arrivando a un punto di equilibrio. Ma è comunque un momento molto critico. Dobbiamo ricordare alle persone, che sono state saturate di contenuti da parte di tutte queste piattaforme streaming che cercano di accaparrarsi quote di mercato investendo somme folli per creare contenuti anche tramite la realizzazione di produzioni che hanno una qualità dell’immagine e degli effetti decisamente cinematografica… Le regole sono davvero cambiate. Ora la gente pensa “Perché devo andare al cinema quando mi posso guardare Gli Anelli del Potere a casa?”. Nella mia testa, la risposta si basa tutta sul fatto che quando sei a casa hai un telecomando, hai il controllo della situazione e puoi anche fare altre robe, in multitasking. Non interrompi il flusso della tua vita per guardare qualcosa. Quando vai al cinema fai una scelta conscia che si basa proprio sull’interrompere il flusso della tua vita, quindi diventa un’esperienza che ti colpisce più nel profondo. E credo che le persone desiderino ancora tutto questo.