L’apparizione in Avengers: Endgame di, l’interprete di, il maggiordomo di Howard Stark nella serie televisiva Agent Carter, è stato il primo riferimento fatto dal Marvel Cinematic Universe a una delle serie TV create dalla Marvel Television per la ABC.

Ricordiamo che la Marvel Television era un’entità “differente” dai Marvel Studios, motivo per cui le varie produzioni televisive da essa realizzate, pur presentando dei personaggi magari già visti sul grande schermo, mantenevano comunque dei percorsi differenti da quelli dei blockbuster cinematografici della Casa delle Idee. Ora, con l’avvento di Disney Plus, tutto è cambiato e i film e le serie TV basate sui personaggi della leggendaria casa editrice sono curati solo ed esclusivamente dai Marvel Studios con un livello d’integrazione ben differente rispetto a prima.

La presenza di James D’Arcy nel segmento di Avengers: Endgame ambientato nel passato presso la base dello SHIELD è stata dunque un’eccezione che, all’epoca degli impegni stampa del kolossal dei fratelli Russo, venne spiegata dagli sceneggiatori del lungometraggio Christopher Markus e Stephen McFeely (anche autori di Agente Carter) in una maniera molto semplice e logica: Edwin Jarvis era il personaggio che meglio di tutti poteva andare a inserirsi nel continuum cinematografico e televisivo. D’altronde era il braccio destro di Peggy Carter, il maggiordomo di Howard Stark nonché il mentore di Tony Stark che poi battezzò proprio col nome di Jarvis l’intelligenza artificiale poi diventata Visione (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Su Digital Spy James D’Arcy ha potuto parlare in merito a un suo possibile ritorno in un film del Marvel Cinematic Universe spiegando:

Ho amato quell’esperienza e sono stato molto, molto fortunato perché i fratelli Russo sono stati davvero molto, molto carini con me invitandomi ad avere quella breve apparizione in Avengers: Endgame che per me è stata qualcosa di grandioso. Qualcuno mi ha poi fatto notare che sono diventato argomento da Trivial Pursuit perché ero l’unico personaggio che era passato da una serie televisiva a un film. Sai, l’ho detto e lo ripeto: l’universo Marvel è un vecchio posto alquanto divertente. Nessuno è mai davvero morto del tutto. Poi ora c’è questa sorta di metaverso. Mi piacerebbe tornare, ho amato interpretare Jarvis.