Sono passati alcuni anni ormai da quandoè stato travolto da uno scandalo legato ai rapporti con le studentesse della sua scuola di recitazione (che ha chiuso i battenti): era il 2018, e da allora l’attore e regista si è praticamente ritirato dalle scene affrontando le conseguenze delle accuse ricevute. A giugno di quest’anno ha concordato con due delle ragazze un risarcimento , mentre il suo sodale

Ora, in una lunga intervista concessa al programma radiofonico The Jess Cagle Show su SiriusXM, Franco svela la sua verità, spiegando il suo comportamento e collegandolo a un problema di dipendenza sul quale sta lavorando fin da ragazzo. Franco ha ammesso di essere stato alcolizzato fino ai 17 anni, ma di essere diventato successivamente dipendente dal sesso:

Mentre cercavo di avere successo e di arrampicarmi verso la vetta di quella montagna, l’attenzione da parte delle donne e il successo con loro sono diventate enorme fonti di conferma per me. […] Il problema è che non era mai abbastanza, come qualsiasi droga. Diventava un loop infinito. Nel frattempo continuavo ad andare agli incontri per alcolisti, rimanendo sobrio. Quindi nella mia testa dicevo: “Beh, sono sobrio. Vivo una vita spirituale”. Ma in realtà mi comportavo in maniera decisamente diversa, e non me ne rendevo conto. […] È una droga potentissima, sono rimasto dipendente per oltre vent’anni. La cosa insidiosa è che nel frattempo continuavo a essere sobrio dall’alcol.

franco ha ammesso di “aver dormito” con le sue studentesse e di essere stato “completamente cieco nei confronti delle dinamiche del potere”. La causa legale che ha risolto con il risarcimento ipotizzava il fatto che presso lo Studio 4 vi fosse un vero e proprio “sistema” volto a creare una costante fonte di giovani donne da sfruttare sessualmente per il suo interesse professionale e personale, ma l’attore ha negato che vi sia stata premeditazione, spiegando che non vi era alcuna intenzione di utilizzare la scuola con quel fine. Tuttavia, ha anche ammesso che limitarsi a dire a se stesso che quelli erano rapporti consensuali non era corretto, e che una delle cose più stupide che abbia fatto è stata chiamare uno dei corsi “scene di sesso”. Voleva essere “una provocazione”, e non vi era l’intenzione di insegnare agli studenti come recitare nelle scene di sesso:

Avrei dovuto chiamare quelle lezioni “romanticismo contemporaneo”. Era una situazione nella quale gli studenti interpretavano scene romantiche, un corso incentrato sul modo di affrontare la cosa da giovani: incontrare persone sulle app per incontri, lasciarsi, appuntamenti che andavano male, cose così.

Franco ha poi spiegato il motivo per cui ha atteso quattro anni prima di parlare:

Sì, ci sono state delle situazioni nelle quali ho fatto delle cose consensuali con una studentessa e non avrei dovuto. […] Nel 2018 sono state espresse delle lamentele su di me, è stato scritto un articolo e al momento mi sono detto: “Starò buono. Mi prenderò una pausa”. All’epoca delle accuse non mi sembrava il momento giusto per dire qualcosa. C’erano persone molto arrabbiate con me, e dovevo ascoltarle. […] L’istinto naturale dell’uomo, in queste situazioni, è fermare tutto subito: chiedere scusa e andare avanti. Ma quel comportamento non ti permette di lavorare e guardare cosa c’è sotto. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, probabilmente quel comportamento o quel pattern nasconde un iceberg. Tu sei cieco e non basta chiedere scusa per risolvere la cosa. […] Quindi ho dovuto lavorare molto su me stesso e ora sono abbastanza sicuro di me per dire: sono passati quattro anni. Ho già avuto dei problemi con abusi di sostanze in passato. Dovevo affrontare ancora delle cose legate alla dipendenza. Ho utilizzato questo tempo per analizzare cosa è successo e cambiare chi ero.

Questo silenzio, però, ha costretto altre persone a parlare per lui, come nel caso di Seth Rogen che come vi dicevamo alla fine ha preso le distanze da James Franco e ha detto che non intende lavorare più con lui. L’attore comprende il comportamento del suo amico:

Vorrei solo dire: amo totalmente Seth Rogen. È stato il collaboratore e amico più stretto che abbia avuto, eravamo incollati e quello che ha detto è vero. Non stiamo lavorando insieme adesso, e non abbiamo piani per lavorare insieme in futuro. [I suoi commenti sono stati dolorosi, ma li capisco]. Siccome sono stato in silenzio, lui è stato costretto a rispondere per me, e non è ciò che voglio. È una delle principali ragioni per cui ho deciso di parlare: non voglio più che sia Seth o mio fratello o chiunque altro a rispondere per me.

Quello che è successo, secondo Franco, è stato positivo:

Se c’è qualcosa di positivo è il fatto che sono cambiato. Mi ha dato l’opportunità e l’incentivo a lavorare su me stesso e cambiare. Continuerò a lavorare su me stesso per il resto della mia vita, ma per lo meno questa cosa mi ha fatto lasciare quel percorso che non avrei mai lasciato e che probabilmente mi avrebbe ucciso.

L’ultimo film diretto da James Franco uscito al cinema è stato Zeroville.

