Il primo bacio tra Peter Quill e Gamora non è presente nei primi due film di Guardiani della Galassia di James Gunn, ma in Avengers: Infinity War.

In un’intervista con The New York Times, il regista ha svelato di aver effettivamente tagliato un bacio nel Volume 2 e di essere grato per il momento romantico inserito dai fratelli Russo in Infinity War.

“Li ho supplicati di inserire quel bacio nel film, perché era necessario per solidificare il loro rapporto. C’era un bacio in Vol. 2 che ho deciso di tagliare, era bellissimo, ma arrivava in un momento bizzarro“.

Ha poi aggiunto: “Alla fine del Vol. 2 si capisce chiaramente che hanno sentimenti l’uno per l’altra, ma in Infinity War c’era bisogno di chiarire che stavano insieme e che era normale per loro. Non era tanto per il bacio, quanto per mostrare che erano diventati una coppia“.

