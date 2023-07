Stan Lee era celebre nell’universo Marvel per i suoi cameo brevissimi e divertenti. James Gunn racconta di averne pensato e scritto uno da far doppiare al compianto autore della Marvel per Guardiani della Galassia 3. Nel periodo trascorso tra l’allontanamento del regista dalla Marvel e il suo ritorno per completare il film purtroppo Lee era già morto.

Per questo Gunn ha deciso di essere lui stesso a prestare la voce a Lambshank, una bizzarra creatura inventata dall’Alto Evoluzionario, al posto di Stan Lee.

Ho scritto originariamente Lambshank, il personaggio che interpreto, per Stan Lee. Dal momento che ho scritto il film prima che Stan morisse, sapevo che stava invecchiando e che sarebbe stato difficile farlo venire ad Atlanta per girare, ho creato un personaggio che potessi semplicemente animare e poi avere lui che lo doppiasse e dargli qualcosa nel viso che ricordasse la sua faccia. Sfortunatamente Stan è morto.

