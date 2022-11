James Gunn commenta le campagne dei fan su Legends of Tomorrow e la Ayer Cut: “Vi prestiamo ascolto”

Con un thread su Twitter James Gunn ha preso la parola dopo esser stato nominato co-presidente dei DC Studios per rivolgersi direttamente ai fan.

Il regista ha risposto nello specifico a una serie di messaggi da parte di coloro che stanno portando avanti delle campagne per salvare la serie Legends of Tomorrow e per far distribuire alla Warner Bros. la Ayer Cut di Suicide Squad.

Ecco il suo messaggio:

Ho aperto Twitter alla fine di un lungo fine settimana creativo e ho visto i tanti tweet di #SaveLegendsofTomorrow, #ReleaseTheAyerCut e di supporto da parte dei fan per altri progetti DC. La maggior parte di queste richieste era positiva e rispettosa.

In qualità di nuovi (e primi in assoluto) amministratori delegati dei DC Studios, io e Peter [Safran] crediamo sia importante prestare ascolto a voi fan, e farvi sapere che ascoltiamo i diversi desideri per il futuro della DC. Sebbene la nostra possibilità di interagire su Twitter sia stata ridotta a causa del carico di lavoro delle nuove posizioni, siamo in ascolto e aperti a qualunque cosa mentre ci imbarchiamo in questo viaggio e continueremo a farlo per i prossimi anni.

Ma tutta la nostra concentrazione è sulla creazione del nuovo DCU e sulla narrazione della più grande storia mai raccontata nel corso di più film, serie televisive e progetti animati.

Invitiamo tutti i fan della DC in tutto il multiverso – e anche tutti gli altri – a entrare in questo nuovo universo. Non vediamo l’ora di svelare di più.