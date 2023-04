Nel nuovo numero di Empire James Gunn ha parlato della fine della sua trilogia di Guardiani della Galassia con il Volume 3 ribadendo che non è detto che sarà l’ultima volta che vedremo alcuni dei componenti della squadra.

“Non sarebbe assolutamente una forma di slealtà nei miei confronti restare nell’Universo Marvel” ha ammesso il regista. “Adorerei vedere chiunque dei personaggi rimasti in un film in solitaria, accanto agli Avengers o in una nuova squadra di Guardiani“.

Il regista ha poi parlato della possibilità di un cross-over tra gli universi Marvel e DC.

“Sono certo che sia più probabile ora che sono a capo della DC. Chissà? Si parla di molti anni di attesa, perché prima dobbiamo stabilire il nostro progetto [DC]. Mentirei se dicessi che non ne abbiamo discusso, anche se tutte le discussioni sono state all’insegna della leggerezza e del divertimento“.

Cosa ne pensate delle parole di James Gunn?

