In questi giorni, al netto di eventuali impegni per la futura uscita in home video, James Gunn sta archiviando la pratica Marvel Studios ultimando gli impegni stampa e le apparizioni collegate all’uscita di Guardiani della Galassia 3, pellicola in uscita il 3 maggio nei cinema italiani.

Il regista, sceneggiatore e produttore, lo ricordiamo, traslocherà poi in pianta stabile in casa Warner supervisionando, insieme a Peter Safran, la neonata divisione DC Studios, l’etichetta che si occuperà di produrre i vari progetti cinematografici e televisivi collegati alle proprietà intellettuali della DC Comics.

E dal red carpet della premiere di Guardiani della Galassia 3 a Los Angeles, James Gunn è tornato a parlare di un tema, quello di un ipotetico crossover fra i mondi della Casa delle Idee e della Detective Comics Inc., di cui aveva già discusso qualche settimana fa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Interpellato in materia da deadline, il filmmaker ha così risposto:

In aggiunta al tema del crossover Marvel / DC Comics, tempo fa James Gunn aveva anche spiegato quelle che, secondo lui, sono le principali differenze fra i progetti delle due realtà e come lui e Peter Safran si stiano approcciando a questo nuovo incarico:

Molte persone sono convinte che si tratterà di una Marvel 2.0 e, a essere onesti, ho imparato un sacco di roba alla Marvel. Ma credo che ci saranno molte differenze. Uno dei motivi per cui amo davvero la DC è che è davvero un altro universo, un mondo alternativo. Sai, generalmente con la Casa delle Idee hai a che fare con posti come New York, Chicago, San Francisco e poi ci sono altre località del mondo che, però, sono luoghi di finzione. Nell’universo DC ci sono Metropolis e Gotham, Themyscira e Atlantis e Bialya, un vero e proprio universo di finzione ed è questo il contesto che stiamo creando. Ci stiamo per immergere in un mondo dove i supereroi esistono e sono esistiti per diverso tempo in una forma o nell’altra. Racconteremo una grande storia centrale che è [come nell’MCU]… però sarà tutto molto più pianificato rispetto alla Marvel degli esordi perché abbiamo un gruppo di scrittori che sta lavorando per elaborare completamente quella storia. Ma intendiamo anche creare un universo in cui, come in Guerre Stellari, ci sono ere diverse, luoghi e cose differenti. O come in Game of Thrones in cui i personaggi sono più moralmente complessi.