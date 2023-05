Come noto, James Gunn, ora che ha terminato gli impegni per Guardiani della Galassia 3, è pronto a dedicarsi a tempo pieno ai DC Studios insieme a Peter Safran. Durante un video di Wired al quale ha partecipato insieme al fratello Sean, James Gunn ha spiegato le principali differenze fra quelle che saranno le sue mansioni presso i DC Studios e quelle di Kevin Feige presso i Marvel Studios.

Alla domanda “James Gunn sarà il Kevin Feige della DC?” Sean Gunn dapprima dice “Esiste un diagramma di Venn dove c’è una parte che s’interseca con quello che fanno di analogo, e quello di differente, no?” e poi James Gunn nel dettaglio aggiunge:

In realtà è un po’ differente. Mi spiego: per prima cosa, i DC Studios sono uno studio, quindi è un po’ diverso. Peter Safran, il mio co-CEO, fa un sacco di quello che fa Kevin Feige. Molto di quello che faccio io è sul lato creativo. Per cui fare una mappatura delle storie e della parte creativa di quest’universo è ciò che fa parte del mio lavoro più che la parte amministrativa e dirigenziale. Kevin invece cura entrambi questi aspetti.