James Gunn potrebbe lavorare con alcuni dei Guardiani della Galassia nei progetti dei DC Studios

In un’intervista per il nuovo numero di Empire dedicato ad Ant-Man And The Wasp: Quantumania, James Gunn ha parlato dell’ultima fase della lavorazione di Guardiani della Galassia Vol. 3 (nei cinema a maggio) definendolo il suo “lavoro principale”.

Il lavoro ai progetti dei DC Studios è invece stato definito dal regista “un lavoro part-time che occupa 40-60 ore a settimana“.

Ha poi preannunciato che tornerà a lavorare con i Guardiani della Galassia in altri progetti, forse proprio per i DC Studios:

Questo cast è come una famiglia. Non riesco a dirvi quanto sia vicino a Chris Pratt, Pom [Klementieff, Dave [Bautista], Zoe [Saldaña] e Karen [Gillan]. Ma so che tornerò a lavorare individualmente con queste persone. Probabilmente per l’altro lavoro che ho accettato.

