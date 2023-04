In risposta ad alcuni quesiti su Twitter, James Gunn ha parlato del processo di stesura delle sue sceneggiature, descrivendo in generale il suo modus operandi.

Per il regista la collaborazione è fondamentale. “Da quando ho iniziato a scrivere ho dato le mie sceneggiature e le mie storie a diverse persone fidate per ricevere suggerimenti” ha spiegato. “Ascoltare critiche costruttive è vitale per uno sceneggiatore. Perciò in quanto capo dei DC Studios, mi ritrovo a far leggere le sceneggiature a persone fidate (come Chantal Nong o lo scrittore DC Comics Tom King) per sapere i loro pareri su ciò che funziona e ciò che potrebbe essere migliorato in modo che io possa sistemare la sceneggiatura“.

This process has worked for me because I have been blessed in the partners I’ve chosen to work with – we are all moving towards one thing: making the movie better. And I can put my ego aside and be open when I need to be and convincing when I need to be. — James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2023

Ha poi aggiunto: “Questo processo ha sempre funzionato perché ho sempre avuto la fortuna di lavorare con le persone giuste, perché tutti abbiamo un solo scopo: rendere un film più bello. Bisogna mettere l’ego da parte ed essere aperti quando serve, e convincenti quando ce n’è bisogno. So che non vale per tutti (e neanche per me valeva), ma ripeto, mi sento fortunato di poter lavorare così. I suggerimenti funzionano così e non smetterò di chiederli soltanto perché sono il capo“.

