In risposta al quesito di un fan su Threads, James Gunn ha annunciato ai fan che difficilmente sarà possibile ammirare il costume di David Corenswet prima dell’inizio delle riprese di Superman: Legacy.

“Quante sono le probabilità di vedere il costume prima dell’inizio delle riprese a marzo?” ha scritto un fan. “Zero” ha ribattuto il regista.

Ha inoltre smentito che in The Batman 2 appariranno Professor Pyg, Spaventapasseri, Clayface, Hush e Dick Grayson.

“No” ha scritto. “Notizia totalmente inventata“.

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

Le riprese di Superman: Legacy, diretto da James Gunn, partiranno all’inizio del 2024 e l’uscita è fissata per l’11 luglio 2025.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

