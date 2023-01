James Gunn risponde a tono a un fan che lo critica per il “licenziamento” di Henry Cavill

Chissà per quanto temp ancora James Gunn e Peter Safran dovranno sopportare le lamentele di chi ancora non riesce a rassegnarsi al fatto che, nel nuovo corso dei DC Studios, non c’è posto per Henry Cavill e il suo Superman.

La notizia del licenziamento di Henry Cavill è arrivata a metà dicembre insieme a quella che James Gunn si sta anche occupando di scrivere un film dedicato alla leggendaria icona della DC Comics (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Qualche giorno fa, in un post Instagram in cui spiegava di voler lavorare un po’ a Guardiani della Galassia 3, ma di non poterlo fare perché la sua gatta, Emily Monster, glielo stava “impedendo”, il filmmaker si è ritrovato il seguente commento in calce ai – tanti – apparsi sotto allo scatto: “F*** your cat dude. You pissed off an entire franchise worth of fans. Nobody gives a rats ass about your cat. #Cavilisclark” (Fan*ulo al tuo gatto amico. Hai infastidito i fan di un intero franchise, a nessuno frega un ca**o di niente del tuo gatto #Cavilisclark). A quel punto, James Gunn ha fornito la seguente risposta: It’d be great if at the very least you knew how to spell an actor’s name if you were going to be so outraged (Sarebbe grandioso se almeno sapessi come scrivere il nome di un attore se vuoi esprimere tutto questo sentirsi oltraggiati).

Se leggete bene il primo commento, noterete infatti che l’autore ha scritto CAVIL e non CAVILL, con due “L” alla fine del cognome dell’attore.

FONTE: James Gunn su Instagram