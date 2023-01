James Gunn risponde a un politico americano che chiede annunci sul DC Universe

Il politico democratico Robert Garcia, che qualche settimana fa ha effettuato il suo giuramento come nuovo membro della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, ha chiesto a James Gunn delle “risposte” sul futuro dell’Universo DC.

Appassionato da sempre di fumetti e dichiaratamente “nerd”, Garcia ha scritto sul suo profilo Twitter:

Se James Gunn non presenterà il nuovo piano per il DCU entro il 1 febbraio, lo convochero a un’udienza del congresso dove gli porrò le domande a cui tutti vogliono risposta.

Il regista non ha avuto molte parole per rispondere, come potete vedere a seguire:

sir, the American people deserve answers. — Robert Garcia (@RobertGarcia) January 30, 2023

Garcia ha allora aggiunto: “Signore, il popolo americano merita risposte“.

“E risposte riceveranno” ha commentato il regista.

And answers they will receive. — James Gunn (@JamesGunn) January 30, 2023

Come da programma, nelle prossime ore James Gunn e Peter Safran annunceranno il primo “Capitolo” del nuovo DC Universe.