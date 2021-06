È ormai nota la grande cura che il registaadopera per stilare le liste di canzoni da inserire nei suoi film, come ha dimostrato per le soundtrack dei film dei

Per quanto riguarda la colonna sonora di Guardiani della Galassia Vol. 3 sappiamo che la tracklist è già stata stilata. Ma proprio nelle scorse ore durante un Q&A con i fan sul suo profilo Instagram il regista ha rivelato che c’è una canzone che non vorrebbe mai inserire in un film sui Guardiani. Un utente ha chiesto infatti al regista se c’è una canzone o un genere di musica che non vorrebbe inserire nel film. Gunn ha quindi fatto il titolo di “Dancing in the Moonlight” dei King Harvest:

Un migliaio di persone mi ha detto di inserire “Dancing in the Moonlight” in un film sui guardiani, la cosa mi sembra banale, quindi non accadrà.

E in tema Marvel, durante l’E3 è stato annunciato anche il gioco dei Guardiani della Galassia che ci metterà nei panni di Peter Quill e spingerà i giocatori a viaggiare nello spazio assieme a Gamora, Drax, Groot e Rocket. Oltre a combattere i propri avversari, inoltre, il comandante della Milano dovrà anche gestire i propri alleati, per evitare che si ammazzino a vicenda.

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (ECCO TUTTI I DETTAGLI), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il 5 maggio 2023.

