In un’intervista con ScreenRant, James Gunn ha raccontato quale lezione ha imparato da Kevin Feige, boss dei Marvel Studios.

Per quest’ultimo, il regista ha diretto i tre film de I Guardiani della Galassia, di cui l’ultimo (LEGGI LA RECENSIONE) è da oggi nelle sale italiane. Riflettendo sulla sua esperienza, il cineasta ha spiega:

Ho imparato molto sulla regia [dirigendo] questi tre film. Ho imparato molto sulla narrazione in termini di cosa funziona e cosa non funziona in questi tre film. Ho imparato molto sul lavoro con gli attori.

Ho imparato molto da Kevin Feige su come non si debba mollare quando lavori a un film; si continua a insistere, a prescindere da tutto. Non getti la spugna e, ache se non è la mossa preferibile, hai il compito di renderlo migliore.