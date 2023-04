Abbiamo già citato il profilo che Rolling Stone Magazine ha dedicato a James Gunn in occasione dell’imminente uscita di Guardiani della Galassia 3.

Nel pezzo però, James Gunn spiega anche che, dopo l’apice toccato da Avengers: Endgame, dare forma a un buon film della Marvel è diventato decisamente più complicato.

Desidero davvero che i Marvel Studios continuino a fare buoni film. E penso che sia davvero complicato sulla scia del Blip di Endgame. È accaduta una cosa a livello mondiale, anzi universale. E, in verità, tutti comincerebbero a impazzire a questo punto. Per tale ragione, è complicato scrivere delle storie valide dopo quanto successo. Ed è per questo che scrivere le storie per i Guardiani è stato più agevole, perché stanno un po’ ai margini del tutto.

A seguire potete leggere la sinossi della pellicola:

In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa troppo tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dall’eco del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per una pericolosa missione atta a salvare la vita di Rocket – una missione che se non verrà portata a termine con successo potrebbe segnare la fine dei Guardiani come li conosciamo.