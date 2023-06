Ospite del podcast Inside of You condotto dall’attore Michael Rosenbaum (Lex Luthor nella serie Smallville), James Gunn è tornato a parlare di un argomento sempre molto “caldo” come quello della stanchezza da film di supereroi.

Il filmmaker, ora alla guida dei DC Studios insieme a Peter Safran, si è così espresso nel momento in cui il conduttore del podcast, suo grande amico nella vita di tutti i giorni, gli ha chiesto se, secondo lui, ci siano troppi film supereroistici:

Sì, penso che ce ne siano troppi, ma ritengo che il problema non sia tanto il fatto che ce ne siano ‘troppi’. Non espanderemo eccessivamente il mondo DC. Saremo molto attenti a ciò che produciamo e ci assicureremo che tutto sia al miglior livello qualitativo possibile. Per me è successo è che le persone sono diventate pigre con le loro storie sui supereroi. Siamo arrivati al punto ci si limita al: ‘Oh, è un supereroe, facciamo un film su di lui’. E poi: ‘Bene, facciamo un sequel perché il primo ha avuto un buon successo’. E nessuno si domanda più perché questa storia è speciale? Cosa rende questa storia diversa dalle altre? Qual è la storia che sta al centro di tutto? Perché questo personaggio è importante? Cosa rende questa storia diversa in modo tale da soddisfare il bisogno del pubblico che va al cinema o guarda la televisione? Penso che le persone siano diventate un po’ pigre e ci sono molte cose che vedimo nei film che hanno solo a che fare con la spettacolarità, mi capita di vedere terzi atti di film sui supereroi in cui non vedo alcun senso o una ragione per ciò che sta accadendo, non mi importa dei personaggi. E poi sono diventati troppo generici. Sembrano tutti avere un registro standard ormai, invece di avere generi molto diversi. Mi piacciono i film sui supereroi molto seri, mi piacciono quelli molto comici, mi piacciono quelli che sono solo un giallo ma con i supereroi. Mi piace vedere questi diversi tipi di storie anziché vedere la stessa storia raccontata di continuo.

Poi ribadisce un’idea già espressa in precedenza:

Le persone parlano di ‘stanchezza da film di supereroi’, ma penso che ora si capisca meglio che non è proprio così. La gente è stanca delle robe ripetitive. Non penso che riguardi solo i film sui supereroi; penso che lo si stia vedendo anche nei film spettacolari in generale… si fanno molti film ad alto budget e sono diventati davvero generici e noiosi, non si focalizzano sui personaggi e non suscitano emozioni. Credo che sia l’MCU che il DCU abbiano bisogno di avere una gamma più ampia di tonalità di quelle attuali. Penso che stiano lavorando per farlo, ma penso che possano fare un lavoro migliore.

Fonte: Inside of You su YouTube

