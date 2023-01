Durante l’evento stampa tenutosi a margine del reveal dei nuovi progetti dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran, c’è stato anche il tempo di parlare delle polemiche generate online da un recente tweet di Zachary Levi, il protagonista di Shazam!

Il tutto risale a un paio di giorni fa e a quando un utente della piattaforma social aveva chiesto alla star se condividesse o meno l’affermazione che “La Pfizer (il colosso multinazionale del farmaco, ndr.) è un pericolo per il mondo intero”. L’attore aveva risposto affermando di condividere con fermezza l’assunto:

Il tweet dell’attore, che sembrava più un’uscita “anti capitalistica e anti multinazionale”, è stato letto come un’uscita anti-vaxx da parte di molta gente che ha cominciato a dargli addosso via social.

Interpellato in merito alla “shitstorm” nella quale è incappato Zachary Levi, James Gunn che in materia di problemi con Twitter ha una certa esperienza (ECCO TUTTI I DETTAGLI) ha sentenziato quanto segue:

Detto in maniera semplice: attori e registi con i quali lavoro diranno cose che condivido e cose che non condivido. Capiterà di sicuro. Non ho una lista di cose che le persone dovrebbero dire perché io la penso in una data maniera. E non posso neanche cambiare continuamente i miei piani perché un attore dice qualcosa che non condivido. D’altro canto, se qualcuno invece dovesse fare qualcosa di moralmente riprovevole, quella sarebbe un’altra storia. Sarebbe qualcosa di cui tenere conto.