Nonostante avesse smentito di essere al lavoro su un film di Boba Fett diversi anni fa, James Mangold ha confermato di aver effettivamente lavorato per un periodo al progetto in occasione di un’intervista per il podcast Happy Sad Confused.

“A un certo punto ho cominciato a lavorarci e probabilmente ho fatto c*care tutti sotto” ha spiegato il regista. “Il mio era un western all’italiana al limite del divieto ai minori ambientato su un solo pianeta. Il mondo non avrebbe mai avuto modo di scoprire Baby Yoda se l’avessi realizzato io, non ci sarebbe stato spazio per lui nel mondo che avevo immaginato. In un momento di assestamento aziendale dopo il film di Han Solo, hanno deciso di non voler più fare film come quello e nel frattempo sono sopraggiunte altre opportunità… lo streaming“.

Ha poi aggiunto: “È stato un periodo bellissimo, ascoltavo Ennio Morricone dalla mattina alla sera mentre scrivevo. Non sono certo che potesse accadere, non sono certo che rientrasse nei piani di qualcuno quello a cui stavo pensando“.

Ricordiamo che James Mangold dirigerà per la Lucasfilm un film ambientato 25.000 anni prima di Episodio IV.

