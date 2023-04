Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter James McAvoy sarebbe in trattative con la Blumhouse per prendere parte a Speak No Evil, un remake del thriller horror psicologico danese del 2022 Gæsterne.

La Universal ha fissato una data di release del film nelle sale americane al 9 agosto 2024.

James Watkins (Eden Lake, The Woman in Black, Black Mirror) scriverà e dirigerà il progetto.

Il nuovo lungometraggio si focalizzerà su una famiglia che decide di trascorre una vacanza da sogno in un’idilliaca casa di campagna, vacanza che coi si trasformerà in un incubo psicologico.

