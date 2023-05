James McAvoy ha fatto il suo debutto nel franchise di X-Men come giovane Charles Xavier in X-Men: L’inizio (2011) per poi apparire in Giorni di un futuro passato (2014), Apocalisse (2016) e Dark Phoenix (2019). Ospite di un panel tenutosi al Calgary Expo di quest’anno (via Agents of Fandom), l’attore ha avuto modo di riflettere sul suo lavoro per Giorni di un futuro passato, definendolo il film del franchise più difficile a cui ha preso parte, a livello recitativo. Ecco le sue parole:

Mi sono allenato a recitare più di quanto abbia fatto in qualsiasi altro film. Era così profondo e si concentrava così tanto sulla storia di Charles. È stato un allenamento per la recitazione pari a quello di qualsiasi altro film non cinecomic che abbia mai fatto.

Scritto da Simon Kinberg e diretto da Bryan Singer, X-Men: Giorni di un futuro passato è uscito il 22 maggio 2014.

