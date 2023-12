Spesso e volentieri, anche in riferimento al suo lavoro per Aquaman 2, il regista e produttore James Wan non ha mai nascosto di essersi ispirato anche a Il richiamo di Cthulhu e, più genericamente, ai racconti che fanno parte del Ciclo di Cthulhu di Howard Phillips Lovecraft (ECCO I DETTAGLI).

Qualche mese fa, in un AMA su Reddit fatto in occasione dell’arrivo nei cinema d’Insidious: la porta rossa aveva confermato (via Bloodydisgusting) che si trattava di un autentico “passion project” su cui stava lavorando da ben 5 anni.

Ora da Deadline arriva la sostanziale conferma circa il fatto che James Wan starebbe effettivamente lavorando a un adattamento cinematografico de Il richiamo di Cthulhu. L’informazione è contenuta all’interno di un articolo su come i progetti cinematografici di specialisti del genere horror come James Wan, Sam Raimi e Roy Lee, saranno trasformati in videogiochi dal nuovo fondo sino-americano Stars-Hana.

Il fondo unisce la Stars Collective di Peter Luo, l’azienda cinese Hana Investment e Starlight Media. L’idea che guiderà l’operato di Stars-Hana è investire in settori che spaziano fra film, TV, fumetti, giochi, oggetti da collezione, beni di consumo, intelligenza artificiale e nuove tecnologie nel corso di un periodo di tre anni.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito, ma, chiaramente, vi aggiorneremo mano a mano che si paleseranno online.

FONTE: Deadline – L’immagine dell’articolo arriva da Eresys, un videogioco lovecraftiano disponibile su Steam (ecco il trailer su YouTube)

