James Wan celebra il 18° anniversario di Saw – L’enigmista

Ben 18 anni fa approdava nelle sale americane il primo capitolo della saga di Saw, arrivato nel nostro paese con il titolo Saw – L’enigmista, uno dei primissimi lungometraggi diretti da James Wan.

E proprio per l’occasione lo stesso Wan ha celebrato l’uscita del film con un post su Instagram che recita:

Oggi 18 anni fa usciva il mio originale SAW. Ma come si fa, quasi 2 decenni ormai!! Ok, ero praticamente un fanciullo quando l’ho realizzato, il mio primo film. E sembrava che stessi per entrare in una band K-Pop.

Riguardo il prossimo film del franchise:

La trama del nuovo film è ancora sotto chiave, ma lo studio ha promesso che il film catturerà “i cuori dei fan e altre parti del corpo con nuove trappole contorte e ingegnose e un nuovo mistero da risolvere”.

La pellicola approderà al cinema il 27 ottobre 2023 e sarà diretta da Kevin Greutert, regista di Saw VI e Saw 3D – Il capitolo finale, nonché montatore dei primi cinque film e Saw: Legacy.

FONTE: James Wan